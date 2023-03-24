Казахстан подтвердил статус свободной от ящура страны

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Всемирная организация по охране здоровья животных подтвердила статус Казахстана как зоны, свободной от ящура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

При этом предусмотрена вакцинация животных.

По данным министерства сельского хозяйства, речь идёт о пяти регионах страны. Если быть точнее, то это Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области. Впервые статус благополучия по ящуру указанных регионов был получен в 2017 году.

Добавим, что комиссия также рекомендовала подтвердить статус Казахстана, как свободного от африканской чумы лошадей.