Казахстан поднялся в клубном рейтинге УЕФА
Вчера, 21:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 21:24Вчера, 21:24
229Фото: sports.kz
Казахстан занял 33 место в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Астана" в Лиге Конференций победила косовский "Балкани" (2:1) и помогла стране подняться на одну позицию в рейтинге. На данный момент у Казахстана 11.250 балла. Косово располагается на одну позицию выше, у него 11.291 балла и также один представитель в еврокубках.
Следующий матч в Лиге Конференций "Астана" также проведет против "Балкани", но уже дома.
Лидером рейтинга УЕФА является Англия - 93.178 балла. В пятерку входят Испания (79.614), Италия (75.855), Германия (73.624) и Нидерланды (57.100).
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре