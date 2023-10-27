Казахстан поднялся в клубном рейтинге УЕФА

Казахстан занял 33 место в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Астана" в Лиге Конференций победила косовский "Балкани" (2:1) и помогла стране подняться на одну позицию в рейтинге. На данный момент у Казахстана 11.250 балла. Косово располагается на одну позицию выше, у него 11.291 балла и также один представитель в еврокубках.

Следующий матч в Лиге Конференций "Астана" также проведет против "Балкани", но уже дома.

Лидером рейтинга УЕФА является Англия - 93.178 балла. В пятерку входят Испания (79.614), Италия (75.855), Германия (73.624) и Нидерланды (57.100).