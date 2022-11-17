Казахстан поднялся на 15 пунктов в мировом рейтинге по гендерному равенству

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Казахстан улучшил показатели по гендерному равенству в рейтинге Всемирного экономического форума, поднявшись с 80-го до 65-го места. Об этом рассказала представитель структуры "ООН-женщины" Мария Доценко на международной конференции по вопросам семейно-демографической и гендерной политики, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2022 году Казахстан впервые за последние 10 лет продемонстрировал прогресс и поднялся сразу на 15 пунктов в Индексе глобального гендерного разрыва. Среди 146 стран мира республика заняла 65 место. Это лучший результат среди стран Центральной Азии. И я подчеркну, что это общий результат эффективного сотрудничества правительства, парламента, гражданского сектора, бизнеса и международного сообщества", - сказала она.

В прошлом году в Казахстане актуализирована концепция семейной и гендерной политики. По словам Марии Доценко, очень важным является то, что государство взяло на себя обязательство по увеличению минимальной представленности женщин на уровне принятия решений до 30 процентов к 2030 году.

В этом месяце структура "ООН-женщины" в партнерстве с Национальной комиссией и МИОР провела тренинг по развитию лидерского потенциала для 25 женщин из всех регионов Казахстана. Участницы прошли интенсивное обучение у международных и национальных экспертов по составлению предвыборной программы, работе с избирателями, включению гендерной повестки в работу политических партий. И теперь, вернувшись домой, они сами будут обучать других женщин-лидеров.

"Я уверена, что во время парламентских выборов в Казахстане мы увидим больше женщин-кандидатов и соответственно больше женщин-депутатов, а также больше женщин-лидеров в маслихатах и акиматах всех уровней, в том числе в сельской местности, что соответствует основному принципу целей устойчивого развития "Не оставить никого позади!". Сейчас в Казахстане проходит президентская предвыборная кампания, где из шести кандидатов, как вы знаете, две женщины. Следует отметить, что у половины кандидатов предвыборные программы включают предлагаемые решения по противодействию бытовому насилию, а также адресные меры по поддержке уязвимых групп", - отметила Мария Доценко.

Сегодня казахстанские женщины затрачивают в три раза больше времени на домашний труд и уход за членами семьи, чем мужчины. При этом женщины наравне с мужчинами заняты на рынке труда, то есть при такой большой бытовой нагрузке, они успевают работать и платить налоги, добавила спикер.

Международная конференция проходит в канун ежегодной глобальной кампании ООН "16 дней активизма против гендерного насилия", которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.