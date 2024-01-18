Казахстан планирует наладить экспорт кукурузы в КНР и Иран
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По данным Министерства сельского хозяйства, в 2023 году посевные площади, отведенные под кукурузу, были увеличены на 12,8 тыс. га и доведены до 193,8 тыс. га. Намолочено 1 207,5 тыс. тонн зерна кукурузы при средней урожайности 65,8 ц/га.
"Ежегодно растут и объемы переработанной продукции. В частности, увеличивается производство патоки – натурального и полезного для иммунитета сахарозаменителя, используемого для приготовления сладких напитков, соусов и в кондитерской сфере. Если в 2021 году в стране произвели 46,3 тыс. тонн патоки, то в 2022 году – уже 57,3 тыс. тонн. А за 10 месяцев 2023 года выпущено 40,7 тыс. тонн продукции", - говорится в сообщении.
При этом общая мощность двух казахстанских заводов по глубокой переработке кукурузы составляет 210 тыс. тонн в год.
"Учитывая растущие объемы и потенциал в переработке, с отечественными предприятиями решено обсудить возможность увеличения доли казахстанской патоки в производстве кондитерских изделий и напитков.
Кроме того, на сегодняшний день прорабатывается возможность поставок на новые для данного товара рынки – КНР и Иран", - отметили в кабмине.
Самое читаемое
- Элизабет Турсынбаева поразила своим катанием посетителей катка "Медео"
- Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Китае и Венгрии
- В США водители Tesla бросают машины на улице из-за морозов
- Отток населения из северных регионов Казахстана: депутаты предлагают решения
- Спустя трое суток нашли пропавшего пастуха в Костанайской области