Казахстан перезагружается в сторону более устойчивой экономики – эксперт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу сделал упор на сильные стороны страны, считает экономист, эксперт Института стратегических исследований Бекжан Садыков. Своим мнением он поделился с корреспондентом BaigeNews.kz.

"Инициативы, озвученные в программном выступлении президента, позволяют говорить о том, что наша социально-экономическая система будет перезагружена в сторону создания более устойчивой модели", - сказал Садыков.

Эксперт напомнил, что инициативы главы государства касались вопросов промышленной политики, аграрного сектора, развития МСБ, макроэкономической политики и укрепления человеческого капитала.

"Я вижу в этом внимание президента именно к нашим наиболее сильным конкурентным преимуществам. В первую очередь, это, конечно, наша рабочая сила – человеческий капитал", - добавил собеседник.

Важной экономист назвал инициативу Токаева воссоздать министерство транспорта, так как с учётом изменений во внешней среде все сообщения между регионами на континенте проходят через нашу страну, и мы должны получать максимальную выгоду от этого.

"Один из основных посылов касался необходимости кредитования экономики. Это очень важная инициатива, потому что она позволяет устранить отдельные моменты в части коррупции. Банковская система должна принимать непосредственное участие и инвестировать в нашу экономику. Потому что у нас одна родина. И это, я думаю, один из главных посылов программного выступления президента", - добавил он.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана.