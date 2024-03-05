Казахстан передал тысячу тонн дизтоплива Кыргызстану

5 марта дизельное топливо в количестве 1000 тонн отгруженное из государственного материального резерва официально передана Кыргызской Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Вторая партия дизельного топлива в количестве 1 000 тонн отгружена на станцию Балыкчи в Иссык-Кульской области", - говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии Казахстанского агентства международного развития Kazaid.

Как отметили в МЧС, передача осуществлена с участием Посла Казахстана в Кыргызстане Рапиля Жошыбаева и Министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева.