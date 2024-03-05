Казахстан передал тысячу тонн дизтоплива Кыргызстану
Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
132Фото: gov.kz
5 марта дизельное топливо в количестве 1000 тонн отгруженное из государственного материального резерва официально передана Кыргызской Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Вторая партия дизельного топлива в количестве 1 000 тонн отгружена на станцию Балыкчи в Иссык-Кульской области", - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии Казахстанского агентства международного развития Kazaid.
Как отметили в МЧС, передача осуществлена с участием Посла Казахстана в Кыргызстане Рапиля Жошыбаева и Министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева.
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