Казахстан отправит миротворцев: куда, зачем и сколько это стоит?
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
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Парламент на совместном заседании палат проголосовал за предложение Президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил для участия в миссиях ООН. Редакция BaigeNews.kz узнала у начальника Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Олжаса Хусаинова для чего это нужно, и какие задачи стоят перед нашими военными?