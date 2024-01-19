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Казахстан отправит миротворцев: куда, зачем и сколько это стоит?

Сегодня, 20:10
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Казахстан отправит миротворцев: куда, зачем и сколько это стоит? Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Парламент на совместном заседании палат проголосовал за предложение Президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил для участия в миссиях ООН. Редакция BaigeNews.kz узнала у начальника Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Олжаса Хусаинова для чего это нужно, и какие задачи стоят перед нашими военными? 

 

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