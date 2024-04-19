Казахстан отметился третьей олимпийской лицензией на Чемпионате Азии

Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выиграли финал и олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио (Япония), передает BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские гребцы стали лучшими в гребле на байдарках (двойки) на дистанции 500 метров. Победа принесла им олимпийскую путевку.

Отметим, что сегодня на Олимпиаду в Париж также отобрались экипажи Сергей Емельянов/Тимур Хайдаров, Мария Бровкова/Руфина Искакова.