Казахстан отметился третьей олимпийской лицензией на Чемпионате Азии
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
95Фото: olympic.kz
Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выиграли финал и олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио (Япония), передает BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанские гребцы стали лучшими в гребле на байдарках (двойки) на дистанции 500 метров. Победа принесла им олимпийскую путевку.
Отметим, что сегодня на Олимпиаду в Париж также отобрались экипажи Сергей Емельянов/Тимур Хайдаров, Мария Бровкова/Руфина Искакова.
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