Казахстан отметился второй олимпийской лицензией на Чемпионате Азии
Сегодня, 12:12
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Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
47Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала вторую олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио, передает BaigeNews со ссылкой на olympic.kz.
Ее автором стали Маргарита Бровкова и Руфина Искакова. Спортсменки выиграли финал соревнований среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров.
Отметим, что только победитель финального заплыва получал олимпийскую лицензию.
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