Казахстан отметился второй олимпийской лицензией на Чемпионате Азии

Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала вторую олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио, передает BaigeNews со ссылкой на olympic.kz.

Ее автором стали Маргарита Бровкова и Руфина Искакова. Спортсменки выиграли финал соревнований среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Отметим, что только победитель финального заплыва получал олимпийскую лицензию.