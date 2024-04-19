  • 19 Апреля, 12:20
  • BAIGENEWS

Казахстан отметился второй олимпийской лицензией на Чемпионате Азии

Сегодня, 12:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
47
Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала вторую олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио, передает BaigeNews со ссылкой на olympic.kz.

Ее автором стали Маргарита Бровкова и Руфина Искакова. Спортсменки выиграли финал соревнований среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Отметим, что только победитель финального заплыва получал олимпийскую лицензию.

Самое читаемое

Наверх