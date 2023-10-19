Казахстан оказал гуманитарную помощь на 3,8 миллиона долларов

За первые семь месяцев 2023 года Казахстан оказал гуманитарную помощь пяти странам почти на четыре миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По данным комитета государственных доходов Министерства финансов РК, за январь–август 2023 года Казахстан отправил гуманитарную помощь в другие страны на 3,8 миллиона долларов. Это в три раза менше, чем за аналогичный период прошлого года.

Казахстан отправил грузы в пять стран: в Таджикистан на сумму 1,7 миллиона долларов, в Афганистан - на 1,6 миллиона долларов, в Турцию и Сирию – по 338,6 тысячи долларов, в Украину - 11,5 тысячи долларов.

Отмечается, что самый большой объём гуманитарной помощи, отправленной Казахстаном, пришёлся на продовольственные товары - 1,9 7 миллиона долларов. Следом идут одежда и обувь, их Казахстан отправил на сумму 168,1 тысячи долларов. Далее в списке - машины и оборудование на сумму 88,3 тысячи долларов.