Казахстан одолел Индию в отборе на Кубок Азии-2025

Национальная баскетбольная сборная Казахстана успешно стартовала в отборочном этапе Кубка Азии-2025, передаёт BaigeNews.kz.

Матч между сборными Казахстана и Индии прошёл в Астане. Встреча завершилась уверенной победой казахстанцев со счётом 63:50 (13:16; 18:10; 13:7; 19:17).

Лучшим игроком в составе Казахстана стал Рустам Мурзагалиев, набравший 18 очков, а в команде соперника это звание досталось Мутху Кришнан с результатом 17 очков.

"Это важная победа для нас. Мы ценим каждого, кто находился с нами на трибунах и дарил нам свою энергию", — сказал капитан сборной Шаим Куанов.

26 февраля национальная сборная на выезде сыграют со сборной Катара.