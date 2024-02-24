Казахстан одолел Индию в отборе на Кубок Азии-2025
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
174Фото: nbf.kz
Национальная баскетбольная сборная Казахстана успешно стартовала в отборочном этапе Кубка Азии-2025, передаёт BaigeNews.kz.
Матч между сборными Казахстана и Индии прошёл в Астане. Встреча завершилась уверенной победой казахстанцев со счётом 63:50 (13:16; 18:10; 13:7; 19:17).
Лучшим игроком в составе Казахстана стал Рустам Мурзагалиев, набравший 18 очков, а в команде соперника это звание досталось Мутху Кришнан с результатом 17 очков.
"Это важная победа для нас. Мы ценим каждого, кто находился с нами на трибунах и дарил нам свою энергию", — сказал капитан сборной Шаим Куанов.
26 февраля национальная сборная на выезде сыграют со сборной Катара.
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