Казахстан одержал первые победы на ЧМ-2023 по настольному теннису

Фото: olympic.kz

В ЮАР стартовал личный чемпионат мира по настольному теннису. В первый день соревнований казахстанцы одержали две победы и один раз проиграли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета РК.

Встреча казахстанца Кирилла Герасименко и Амина Ахмадяна из Ирана завершилась со счётом 4:1 в пользу Кирилла.

Зауреш Акашева и Анастасия Лаврова сыграли против Аннетт Кауфманн и Сабины Винтер из Германии, проиграв немецким соперницам со счётом 1:3.

Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев встретились с Али Альхадрави и Абдулазизом Бу Шулайби из Саудовской Аравии. Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу казахстанцев.