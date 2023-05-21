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  • Казахстан одержал первые победы на ЧМ-2023 по настольному теннису
olympic.kz Сегодня, 20:29
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Сегодня, 20:29
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Фото: olympic.kz

Казахстан одержал первые победы на ЧМ-2023 по настольному теннису

В ЮАР стартовал личный чемпионат мира по настольному теннису. В первый день соревнований казахстанцы одержали две победы и один раз проиграли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета РК.

Встреча казахстанца Кирилла Герасименко и Амина Ахмадяна из Ирана завершилась со счётом 4:1 в пользу Кирилла.

Зауреш Акашева и Анастасия Лаврова сыграли против Аннетт Кауфманн и Сабины Винтер из Германии, проиграв немецким соперницам со счётом 1:3.

Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев встретились с Али Альхадрави и Абдулазизом Бу Шулайби из Саудовской Аравии. Поединок завершился со счётом 3:1 в пользу казахстанцев.

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Сегодня, 20:29
196
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