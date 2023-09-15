Казахстан обеспечит интернетом 10 сёл в Таджикистане

Казахстан в рамках участия в Международной Выставке товаропроизводителей государств Центральной Азии в Душанбе подписал ряд документов с Таджикистаном в сфере цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, подписаны дорожные карты между МЦРИАП, АО "НИТ" и Министерствами промышленности и новых технологий, а также экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Как сообщили в минцифры, заключено соглашение о сотрудничестве между АО "РЦКС" (Казахстан) и ООО "Нет Солюшенс" (Таджикистан) в части проведения пилотного проекта по подключению 10 отдельных сельских населенных пунктов Республики Таджикистан к сети Интернет посредством космического аппарата "KazSat-3".

"Подписание данных документов является новым этапом в развитии IT- отрасли Казахстана. Мы впервые выводим отечественные решения по GovTech на экспорт. Перед АО "НИТ" поставлены задачи по передаче нашего опыта в построении современной инфраструктуры электронного Правительства нашим коллегам из Таджикистана. В свою очередь АО "РЦКС" в рамках пилота предоставит интернет в 10 сёлах с последующей коммерциализацией проекта для 50 сёл на следующий год", - сказал первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Каныш Тулеушин.

Достигнутые договоренности предусматривают: внедрение конструктора сайтов Единый портал интернет ресурсов государственных органов; проведение обучения государственных служащих; предоставление информации по внедрению электронного лицензирования и выделение ваучеров для обучения программистов.

Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана осмотрели национальные павильоны, ознакомившись с экономическими достижениями стран-участниц.

На выставке представлены 24 проекта из Казахстана, среди которых такие инновации, как Smart Data Ukimet, Egov Mobile, Единая платформа интернет-ресурсов (ЕПИР), Космический аппарат "KazSat-3", а также сервисы на основе данных дистанционного зондирования Земли (JerInSpectr, Minerals). Помимо государственных представителей, в мероприятии также участвуют казахстанские частные компании, включая "BEYNE.AI", "7Generation", "AG TECH", "Ordamed" и многие другие.