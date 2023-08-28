  • 28 Августа, 18:16
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Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
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Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК

Сегодня, 17:26
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BaigeNews.kz. Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: BaigeNews.kz.

Официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал новость о том, что Казахстан готовится подать иск на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за отсутствия голоса в совете директоров, передаёт BaigeNews.kz

Смадияров сообщил, что в статье агентства Bloomberg речь шла о решении застарелой проблемы, непредставленности отдельных государств-членов МАГАТЭ в руководящих органах агенства.

"Казахстаном впервые за историю существования агентства удалось кодифицировать список 17 стран, не входящих в региональные группы МАГАТЭ, и по сути лишенных права быть избранным руководящим органом МАГАТЭ. В данный список входят все страны Центральной Азии, Израиль, Непал, Бахрейн, Камбоджа, Бруней-Даруссалам и другие. В этой связи, Казахстан планирует внести проект резолюции по решению данной проблемы на предстоящей сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. В оригинальной статье Bloomberg на английском языке заложен именно такой посыл, который был искажен в ходе перевода", - пояснил представитель МИДа. 

Речь идёт о внесении консенсусной резолюции, а не судебном иске, отметил Смадияров. 

"Казахстан совместно с заинтересованными странами и секретариатом МАГАТЭ ведёт активную работу по регулированию данной проблематики, и нахождения правового механизма, основанного на конценсусе всех участкников организации. К тому же, мы заручились солидной поддержкой, в том числе со стороны ядерной пятерки", - добавил он. 

Генеральная конференция МАГАТЭ пройдёт в конце сентября этого года. 

 
 
 
 
 
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