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Казахстан не может получить статус страны свободной от ящура
Меры по развитию животноводства и проблемы в отрасли рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что на долю животноводства приходится порядка 40 процентов валовой продукции АПК республики. Анализ показывает, что отрасль развивается стабильными темпами. Устойчиво растёт поголовье всех видов скота.
В рамках поручений президента проведена работа по совершенствованию механизма субсидирования животноводства. С учётом замечаний контролирующих органов из правил субсидирования исключены нормы, содержащие коррупционные риски. Параллельно проводится работа по реформированию системы ветеринарии.
Премьер-министр подчеркнул, что животноводство - одна из системообразующих и традиционных для Казахстана отраслей сельского хозяйства. Для повышения доли отечественного производства животноводческой продукции и обеспечения продбезопасности требуется решить ряд проблемных вопросов. Один из них касается того, что Казахстан продолжительное время не может получить статус по линии Всемирной организации здоровья животных как страны, свободной от ящура.
"Данную работу планировалось завершить в мае, но она не была проведена своевременно. Поэтому одобрение от международной организации не получено. Это не позволяет расширить географию поставок отечественной животноводческой продукции, стимулировать ее производство", - указал Алихан Смаилов.
По мнению премьер-министра, это свидетельствует о недостаточной работе ветеринарной службы.
"Необходимо переформатировать и перезагрузить её деятельность с учётом передового международного опыта", - отметил он.
Глава правительства добавил, что также вызывают вопросы методики формирования показателей отрасли. По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, данные в официальных источниках расходятся в среднем на 20 процентов.
Смаилов поручил обеспечить расширение доли кормовых культур в севообороте, разработать Дорожные карты реформирования системы ветеринарии и по проведению сельскохозяйственной переписи, обозначил необходимость выработки комплекса мер по увеличению объёма переработки отечественной животноводческой продукции, а также получения статуса страны свободной от ящура до конца года.
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