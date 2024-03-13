Казахстан направил 15 тысяч тонн мазута в виде гумпомощи в Таджикистан

В рамках официальной гуманитарной помощи Правительством Республики Казахстан принято решение о поставке 15 тысяч тонн мазута Республике Таджикистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанское агентство международного развития KazAID.

"Поставка гуманитарного груза осуществляется при содействии Казахстанского агентства международного развития "KazAID" и является вкладом в региональное сотрудничество в целях развития, в обеспечение энергетической безопасности, а также проявлением братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте с 2006 года составил порядка 45 млн. долларов США.