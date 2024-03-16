Казахстан намерен включить городища Отырар, Сауран и Яссы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры и информации РК ведет работу по номинации объектов Сырдарьинского отрезка с целью их включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перспективе планируется включение исторических объектов, таких как городища Отырар, Сауран, Яссы, Сыганак, Жанкент, а также памятников Жетыасарского оазиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

На этом намерении сообщила председатель Комитета культуры Кумис Сеитова на международной конференции "Исследование и сохранение историко-культурного наследия тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО" в Баку.

По ее словам, объекты Сырдарьинского отрезка будут номинированы совместно с объектами из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Сотрудничество и объединение усилий всех стран позволит сохранить богатое культурное наследие региона.

В настоящее время на территории Казахстана насчитывается более 25 тысяч объектов материального историко-культурного наследия, из которых свыше 12 тысяч внесены в государственные списки памятников истории и культуры местного и республиканского значения.

Ведется работа по развитию инфраструктуры вокруг мест скопления памятников, строительству визит-центров для удобства туристов и исследователей.

В репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО Казахстан представлен 13 элементами нематериального культурного наследия, 8 из них - совместные многонациональные номинации: "Айтыс – искусство импровизации", "Традиционные знания и навыки изготовления юрты", "Наурыз", "Охота с ловчими птицами", "Традиция изготовления тонкого хлеба: лаваш, қатырма, жұпқа, юфка", "Наследие Коркыт Ата: эпическая культура и музыка", "Устный фольклор Кожанасыра", "Тоғызқұмалақ – традиционная интеллектуальная и стратегическая игра".