Казахстан накроет снегом из-за влияния глубокого циклона

По информации синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Он способствует выпадению обильных осадков: в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется также усиление ветра с метелью, в горных районах сильный снег, гололед и туман", - сообщают синоптики.

В западных регионах температура воздуха будет повышаться ночью до 5 мороза-3 тепла, в южных – ожидается понижение ночью до 7-18 мороза.