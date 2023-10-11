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Казахстан находится на пороге нового рубежа старения - эксперты

Сегодня, 09:49
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rubic.us Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
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Фото: rubic.us

Казахстан перешёл на начальный уровень демографической старости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт экономических исследований.

Сообщается, что к началу 2023 года в Казахстане число людей от 60 лет и старше составляет 13,2%. В соответствии со шкалой, построенной французской исследовательницей Жаклин Божё-Гарнье и развитой польским демографом Эдвардом Россетом, Казахстан находится на начальном уровне демографической старости. 

Как пояснили эксперты, по данной шкале демографическая старость начинается с того момента, когда процент населения от 60 лет и старше переваливает за 12.

Отмечается, что регионы Казахстана находятся на разных этапах старения населения. 

На начальном уровне демографической старости находятся Алматы, Улытау и Актюбинская области. В этих регионах доля людей от 60 и старше составляет 12-14%. 

Средний уровень демографической старости в областях Жетысу и Западно-Казахстанской. Здесь число пожилых людей не превышает 16%. 

Когда доля варьируется в пределах 16-18%, регионы - на этапе высокого уровня старости. Такая картина наблюдается в Абай, Карагандинской и Акмолинской областях. 

На очень высоком уровне старости доля пожилого населения в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях. Здесь их доля превышает 18%.

"Согласно демографическим исследованиям, новый рубеж старения, равный 14%, уже пройден или скоро будет пройден всеми развитыми странами, поэтому 21% рассматривается как новая веха старения. Скоро её минуют демографически самые старые страны Европы, а к 2050 году, согласно прогнозам, этот рубеж будет пройден в более чем 60 странах мира.

Анализ показал, что доля старого населения растёт в Казахстане, и регионах эта тенденция будет усиливаться старением поколения "бэби бума" и возможным снижением рождаемости", - сообщили эксперты.

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