Казахстан начнет строительство портового терминала в Грузии

Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в одном из крупнейших портов Грузии.

Казахстан начнет строительство нового портового терминала в Грузии в октябре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

По информации ведомства, новый инфраструктурный объект на грузинском побережье Черного моря будет построен казахстанской транспортно-логистической инвестиционной группой компаний PTC Holding.

Терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

"Реализация проекта перейдет в активную фазу с сентября 2023 года, строительство начнется в октябре текущего года, а ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году. Терминал будет расположен на площади в 8 гектаров, его мощность составит 80 тысяч контейнеров (в 20-ти футовом эквиваленте) в год", - сообщил глава МИИР РК Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в Грузию.

В церемонии закладки капсулы вместе с Маратом Карабаевым приняли участие вице-премьер - министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев.