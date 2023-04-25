Казахстан начал отгрузку своей нефти из Джейхана в Румынию

Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в направлении Румынии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу фонда "Самрук-Казына".

"Первую партию нефти объемом 80 тысяч тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер "ALATAU", принадлежащий ТОО НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ "Petromidia", - говорится в сообщении.

Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан в ежегодном объеме 1,5 миллиона тонн подписано между АО НК "КазМунайГаз" и азербайджанской SOCAR в конце прошлого года.

К слову, в марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау-Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тысяч тонн.