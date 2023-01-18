Казахстан на три месяца приостановил экспорт лука

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Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него, передаёт BaigeNews.kz.

Ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одного из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики.

"Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане – где большой объем продукции был испорчен. Таким образом, основные производители лука, теперь активно импортируют казахстанский продукт. Между тем, по данным Бюро национальной статистики в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше, в среднем 315 тыс. тонн", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Согласно данным акиматов на сегодняшний день подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тыс. тонн или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая. Этих объемов достаточно до новых урожаев, поэтому введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана.

Нужно отметить, что в республике оптовые цены на лук пока держатся в коридоре 150-170 тенге за килограмм, а в соседних России и Узбекистане цена установилась в районе 240 тенге. Кроме того, по данным Qaztrade, Узбекистан и Таджикистан уже приняли ограничение на экспорт лука в своих странах.

"Правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять все ограничения при улучшении рыночной конъюнктуры в ближайшей перспективе", - добавили в ведомстве.

Для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров, на сегодняшний день реализуются различные механизмы закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК в стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети и т.д.