Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение об обмене персональными данными граждан
izm.sntclub.ru Сегодня, 17:02
316
Сегодня, 17:02
316
Фото: izm.sntclub.ru

Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение об обмене персональными данными граждан

Казахстан, Кыргызстан и Россия ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В рамках соглашения будет осуществляться обмен данными о:

  • наличии (отсутствии) гражданства сторон соглашения;
  • наличии документов, дающих право на постоянное пребывание (проживание) на территориях сторон;
  • постановке на миграционный учёт или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан сторон, граждан третьих стран и лиц без гражданства;
  • выдаче виз, дающих право на въезд на территорию сторон соглашения;
  • недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта персональных данных на территориях сторон;
  • обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных на территориях сторон;
  • привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях сторон;
  • документах, удостоверяющих личность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Согласно информации Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, на сегодня уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения, поступили от Республики Казахстан и Российской Федерации.

Таким образом, Соглашение вступит в силу только после завершения кыргызской стороной упомянутых процедур.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:02
316
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх