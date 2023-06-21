Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение об обмене персональными данными граждан

Фото: izm.sntclub.ru

Казахстан, Кыргызстан и Россия ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В рамках соглашения будет осуществляться обмен данными о:

наличии (отсутствии) гражданства сторон соглашения;

наличии документов, дающих право на постоянное пребывание (проживание) на территориях сторон;

постановке на миграционный учёт или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан сторон, граждан третьих стран и лиц без гражданства;

выдаче виз, дающих право на въезд на территорию сторон соглашения;

недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта персональных данных на территориях сторон;

обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных на территориях сторон;

привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях сторон;

документах, удостоверяющих личность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Согласно информации Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, на сегодня уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения, поступили от Республики Казахстан и Российской Федерации.

Таким образом, Соглашение вступит в силу только после завершения кыргызской стороной упомянутых процедур.