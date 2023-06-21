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Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали соглашение об обмене персональными данными граждан
Казахстан, Кыргызстан и Россия ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.
В рамках соглашения будет осуществляться обмен данными о:
- наличии (отсутствии) гражданства сторон соглашения;
- наличии документов, дающих право на постоянное пребывание (проживание) на территориях сторон;
- постановке на миграционный учёт или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан сторон, граждан третьих стран и лиц без гражданства;
- выдаче виз, дающих право на въезд на территорию сторон соглашения;
- недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта персональных данных на территориях сторон;
- обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных на территориях сторон;
- привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях сторон;
- документах, удостоверяющих личность.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.
Согласно информации Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, на сегодня уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения, поступили от Республики Казахстан и Российской Федерации.
Таким образом, Соглашение вступит в силу только после завершения кыргызской стороной упомянутых процедур.
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