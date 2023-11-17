Казахстан и Венгрия планируют сотрудничать в водной сфере
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Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Казахстане Отто Иваном Рона и обсудил потенциальное сотрудничество в развитии казахстанской водной отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.
Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона заявил, что занимающиеся разработкой водосберегающих технологий крупнейшие венгерские компании желают работать в Казахстане.
Он пригласил казахстанских бизнесменов и представителей Министерства водных ресурсов и ирригации РК принять участие в международном Водном форуме, который пройдёт 20 ноября в Будапеште.
Нуржан Нуржигитов отметил, что министерство готово рассмотреть возможность сотрудничества с венгерскими компаниями, а также организовать в Казахстане встречи с потенциальными партнёрами.
"Недавно Глава государства принимал в Астане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Особый акцент был сделан на укреплении торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Думаю, совместные проекты с венгерскими компаниями могут не только стать шагом вперед в этом направлении, но и привнести в отечественную водную отрасль современные и эффективные технологии", - сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
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