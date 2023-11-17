Казахстан и Венгрия планируют сотрудничать в водной сфере

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Казахстане Отто Иваном Рона и обсудил потенциальное сотрудничество в развитии казахстанской водной отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона заявил, что занимающиеся разработкой водосберегающих технологий крупнейшие венгерские компании желают работать в Казахстане.

Он пригласил казахстанских бизнесменов и представителей Министерства водных ресурсов и ирригации РК принять участие в международном Водном форуме, который пройдёт 20 ноября в Будапеште.

Нуржан Нуржигитов отметил, что министерство готово рассмотреть возможность сотрудничества с венгерскими компаниями, а также организовать в Казахстане встречи с потенциальными партнёрами.