  • 17 Ноября, 10:42
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Казахстан и Венгрия планируют сотрудничать в водной сфере

Сегодня, 10:30
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: gov.kz

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов встретился с чрезвычайным и полномочным послом  Венгрии в Казахстане Отто Иваном Рона и обсудил потенциальное сотрудничество в развитии казахстанской водной отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  министерство.

Чрезвычайный и полномочный посол  Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона заявил, что занимающиеся разработкой водосберегающих технологий крупнейшие венгерские компании  желают работать в Казахстане.

Он пригласил казахстанских бизнесменов и представителей Министерства водных ресурсов и ирригации РК принять участие в международном  Водном форуме, который пройдёт 20 ноября в Будапеште.

Нуржан Нуржигитов отметил, что министерство готово рассмотреть возможность сотрудничества с венгерскими компаниями, а также организовать в Казахстане встречи с потенциальными партнёрами.

"Недавно Глава государства принимал в Астане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Особый акцент был сделан на укреплении торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Думаю, совместные проекты с венгерскими компаниями могут не только стать шагом вперед в этом направлении, но и привнести в отечественную водную отрасль современные и эффективные технологии", - сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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