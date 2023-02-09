Казахстан и Узбекистан будут обмениваться заключёнными

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Сенат одобрил закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания", передаёт BaigeNews.kz.

По словам заместителя генерального прокурора РК Асета Чиндалиев, стороны достигли общего соглашения в результате переговоров, которые длились несколько лет.

"Документ предусматривает основания для передачи осуждённого и отказа от него. Осужденный передаётся другой стране если он является гражданином одной из двух стран, если его действия считаются преступлением в обеих странах, если остаётся время отбывания наказания не менее одного года, если обе страны не возражают против такого предоставления", — сказал Чиндалиев.

Также он уточнили, что в передаче осуждённого будет отказано, если действия подрывают суверенитет и безопасность страны, противоречат национальному законодательству, если у осуждённого есть финансовые обязательства или же ещё идёт судебный процесс или расследование с егог участием.