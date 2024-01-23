Казахстан и Турция обсуждают совместные проекты по семеноводству и ирригационным системам

Казахстан и Турция обсудили сотрудничество и совместные проекты в сфере сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на профильное министерство.

Астану посетила турецкая делегация. Заместитель министра сельского хозяйства Турции Эбубекир Гизлигидер и вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек обсудили вопросы семеноводства и ирригационных систем.

Замглавы МСХ напомнил, что в 2023 году Абулхаир Тамабек встретился в Анталии с четырьмя передовыми сельхозкомпаниями, а в данный момент страны ведут переговоры о строительстве завода по водосберегательным технологиям.

Турецкая сторона предложила провести восьмой саммит тюркоязычных государств по сельскому хозяйству ECOSA в Казахстане. Абулхаир Тамабек ответил, что министерство прорабатывает вопрос о проведении саммита совместно с международными выставками KazAgro/KazFarm. Также гости попросили представить от Казахстана кандидатов для включения их в консультативный орган ECOSA, куда входят представители тюркоязычных стран. Вице-министр пообещал, что министерство займется данным вопросом.

В завершение своего визита делегация из Турции ознакомится с работой Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина и встретится с министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым.