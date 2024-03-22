Казахстан и Турция обсудили проведение V Всемирных игр кочевников

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом в исполнительной дирекции организационного комитета V Всемирных игр кочевников в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся организации предстоящих Игр.

"В частности, были подняты вопросы расширения географии стран, участвующих во Всемирных играх кочевников, привлечения спонсоров, организации международных телетрансляций игр и содействия по авиаперевозкам участников соревнований. Кроме того, в ходе встречи Ермек Маржикпаев и Билал Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании", — говорится в сообщении.

В настоящее время Всемирная конфедерация этноспорта является одной из самых динамично развивающихся спортивных организаций в мире. Недавний 6-й форум этноспорта в Анталии подтвердил, что в настоящее время организация является основной движущей силой развития традиционных видов спорта и игр в мире.

"Поздравляю Всемирную конфедерацию этноспорта с обретением статуса "Соорганизатора 5-х Всемирных игр кочевников". Уверен, что нашими совместными усилиями Игры пройдут на высоком уровне и с широкой географией стран-участниц. Хочется отметить высокий уровень организации четвертых Всемирных игр кочевников в городе Изник (Турция) 2022 году. Одним из показателей масштабности является участие свыше трех тысяч спортсменов из 102 стран мира. Несомненно, это большой вклад Всемирной конфедерации этноспорта", — отметил министр.

Также в ходе встречи Ермек Маржикпаев и Билал Эрдоган обсудили проведение следующих Всемирных игр кочевников. Данный вопрос предложено включить в повестку дня Заседания министров молодежи и спорта государств-членов Организации тюрских государств.

В завершение встречи министр сообщил, что оргкомитет Игр готов принять делегацию Всемирной конфедерации этноспорта для участия в официальных мероприятиях. Со своей стороны Билал Ердоган выразил готовность оказать всяческую поддержку в успешном проведении V Всемирных игр кочевников.