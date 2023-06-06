Казахстан и Туркменистан возобновили авиасообщение после длительного перерыва из-за пандемии

Фото: turkmenportal.com

Авиакомпания "Туркменистан" возобновила авиасообщение между Алматы и Ашхабадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"В рамках работы по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов, Комитетом гражданской авиации МИИР РК, совместно с туркменской стороной, проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном", - говорится в сообщении.

Самолёты между двумя странами по маршруту Алматы – Ашхабад осуществляются со 2 июня с частотой один рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа "Боинг-737".

Вылет из Ашхабада в 09:05, прилёт в 12:35 (по времени Алматы). Обратный рейс из Алматы будет вылетать в 14:00, прилёт в 15:50 (по ашхабадскому времени). Общее время в пути составит почти 2,5 часа.