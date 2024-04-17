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Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ

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Министерства энергетики РК Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
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Фото: Министерства энергетики РК

Сегодня, 17 апреля, подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сторонами определены уполномоченные организации  - ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго".

"Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

Уполномоченной организацией от казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" уже сформирована соответствующая дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.

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