Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17 апреля, подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сторонами определены уполномоченные организации - ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго".
"Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
Уполномоченной организацией от казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" уже сформирована соответствующая дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.
Самое читаемое
- Суд над Бишимбаевым: трансляцию прервали в самом начале
- Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Байжанову просят изменить меру пресечения под домашний арест
- Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда