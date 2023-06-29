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Казахстан и Люксембург договорились увеличить количество рейсов между странами
Число транзитных авиарейсов в неделю между Казахстаном и Люксембургом будет увеличено в три раза. Рост связан с договорённостью между МИИР РК и МИЕД Люксембурга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.
В Международном аэропорту Астаны встретили 77-й рейс грузовой авиакомпании Cargolux, по традиции пропустив его через водную арку.
"Прежде были чартерные рейсы, теперь они стали регулярными. Причём, если ранее рейсы из Люксембурга осуществлялись семь раз в неделю, теперь, на основе подписанного меморандума, их количество увеличивается до 21 раза. Это ключевая договорённость. После Франции и Финляндии, Люксембург это третья страна, с которой мы подписываем пятый уровень открытости в рамках правил "открытого неба", сказал глава МИИР РК Марат Карабаев.
По словам министра, это соглашение открывает новые возможности для авиационной отрасли Казахстана и позиционирования страны как ключевого транзитного хаба на пространстве между Европой и Юго-Восточной Азией.
"Привлечение новых транзитных рейсов также даёт дополнительные возможности для роста профессиональных компетенций казахстанских авиаторов. Кроме того, это новые возможности и для предпринимателей: в Казахстане будут выгружаться грузы, которые могут найти спрос на местном рынке, а в Астане будет загружаться продукция в страны Европы и Юго-Восточной Азии", - добавил министр.
Свой первый рейс в Астану Cargolux выполнила 1 мая. Сейчас авиакомпания выполняет семь рейсов в неделю, связывая Люксембург с городами Китая и Японии через аэропорт Астаны. В рамках межправительственного соглашения в дальнейшем планируется увеличение частоты регулярных грузовых рейсов до 42 в неделю в обе стороны.
"Сегодня мы подписали данный меморандум, потому что собираемся увеличить частоту грузовых рейсов, которые проходят через аэропорт столицы Казахстана. В будущем мы надеемся, что это приведёт к росту объёмов грузоперевозок через аэропорт Астаны, так как мы соединяем Европу и Азию", - отметил президент авиакомпании "Cargolux" Ричард Форсон.
Cargolux Airlines International S.A. основана в 1970 году в Люксембурге. Это крупнейший в Европе грузовой перевозчик, эксплуатирующий 30 самолетов Boeing 747 и выполняющий рейсы в более чем в 50 пунктов назначения по всему миру. В 75 офисах компании трудятся более 2,5 тысячи сотрудников. Cargolux является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Напомним, что в соответствии с новым генеральным планом развития столичный аэропорт активно реализует программу по созданию торгово-логистического хаба.
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