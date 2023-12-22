Казахстан и Китай начали переговоры по вопросам распределения воды

Министерство водных ресурсов и ирригации ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам. Среди них - три крупные трансграничные реки: Ертыс, Или и Эмель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В настоящее время работает специально созданная группа по вопросу распределения воды между двумя государствами. Стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.