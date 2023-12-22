Казахстан и Китай начали переговоры по вопросам распределения воды
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Министерство водных ресурсов и ирригации ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам. Среди них - три крупные трансграничные реки: Ертыс, Или и Эмель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
В настоящее время работает специально созданная группа по вопросу распределения воды между двумя государствами. Стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.
"У Казахстана и Китая есть общая река Хоргос. Вдоль реки, которая разделяет два государства, совместно с Китаем был построен общий гидротехнический объект. Его работа на 100% автоматизирована, а его шлюзы спроектированы таким образом, что вода течет одинаково по обе стороны границы. Когда одна сторона хочет изменить объем поступающей через шлюз воды, другая сторона автоматически получает такое же количество воды. По этому образцу была проведена реконструкция объекта вдоль реки Сумбе. Также имеется соглашение о строительстве общего объекта на реке Улкен Уласты в Восточно-Казахстанской области", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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