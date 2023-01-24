open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстан и Китай будут сотрудничать в области авиационного поиска и спасания гражданских самолетов
klike.net Сегодня, 17:20
177
Сегодня, 17:20
177
Фото: klike.net

Казахстан и Китай будут сотрудничать в области авиационного поиска и спасания гражданских самолетов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Казахстан #Китай #самолеты #сотрудничество
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:20
177
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх