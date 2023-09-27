Казахстан и Кипр договорились о правовой помощи по уголовным делам

Депутаты Мажилиса ратифицировали Договор между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче и правовой помощи по уголовным делам. Документы направлены на рассмотрение сената, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представил документы замгенпрокурора Асет Чиндалиев. По его словам, проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче" направлен на урегулирование отношений между компетентными органами Республики Казахстан и Республики Кипр по вопросам выдачи лиц.

"Стороны Договора обязуются в соответствии с условиями Договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое разыскивается компетентными органами запрашивающего договаривающегося государства в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу", - сказал он.

В Договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче.

В этот же день депутаты ратифицировали Договор между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам. В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что документ направлен на урегулирование отношений между компетентными органами Республики Казахстан и Республики Кипр по вопросам получения и оказания правовой помощи по уголовным делам.

"В Договоре регламентируются вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. В документе подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных посредством оказания помощи, получения доказательств на территориях обеих сторон. Также, обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности", - сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Документы направлены на рассмотрение Сената Парламента.