BaigeNews.kz. Казахстан и Кипр договорились экстрадировать разыскиваемых лиц. Соответствующий договор подписали генеральный прокурор РК Берик Асылов и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку в городе Никосия, передаёт

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение.

Также подписан договор о правовой помощи по уголовным делам, который даст возможность правоохранительным и специальным органам обеих стран получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в т.ч. арестовывать и конфисковывать деньги средства и иное имущество, добытое преступным путём.

"Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов", - указывается в пресс-релизе.

В рамках визита Асылова также проведены встречи с генеральным прокурором Кипра Джорджем Саввидисом и министром внутренних дел этой страны Никосом Нурисом. Стороны обменялись мнениями по ряду правовых вопросов международной безопасности, в том числе касательно возврата незаконно выведенных активов.

По итогам встреч собеседники договорились о консолидации усилий в борьбе с актуальными видами преступлений, наметив дальнейшие совместные шаги по укреплению сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Кипра.