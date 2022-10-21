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  • Казахстан и Кипр договорились экстрадировать разыскиваемых лиц
Генеральная прокуратура РК Сегодня, 00:28
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Фото: Генеральная прокуратура РК

Казахстан и Кипр договорились экстрадировать разыскиваемых лиц

Казахстан и Кипр договорились экстрадировать разыскиваемых лиц. Соответствующий договор подписали генеральный прокурор РК Берик Асылов и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку в городе Никосия, передаёт BaigeNews.kz.
 
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение.
 
Также подписан договор о правовой помощи по уголовным делам, который даст возможность правоохранительным и специальным органам обеих стран получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в т.ч. арестовывать и конфисковывать деньги средства и иное имущество, добытое преступным путём.
 
"Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов", - указывается в пресс-релизе.
 
В рамках визита Асылова также проведены встречи с генеральным прокурором Кипра Джорджем Саввидисом и министром внутренних дел этой страны Никосом Нурисом. Стороны обменялись мнениями по ряду правовых вопросов международной безопасности, в том числе касательно возврата незаконно выведенных активов.
 
По итогам встреч собеседники договорились о консолидации усилий в борьбе с актуальными видами преступлений, наметив дальнейшие совместные шаги по укреплению сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Кипра. 
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#экстрадиция #конфискация #Генеральная прокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:28
104
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