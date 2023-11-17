  • 17 Ноября, 15:17
  • BAIGENEWS

Казахстан и Германия договорились сотрудничать в производстве семян и удобрений

Сегодня, 14:00
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МСХ РК Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
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Фото: МСХ РК

Казахстан и Германия укрепляют сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр,  вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек посетили с рабочим визитом Берлин, где подписали Совместное заявление между Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства ФРГ и Министерством сельского хозяйства РК о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества в рамках двустороннего кооперационного проекта "Германо-казахстанский аграрно-политический диалог".

Кроме того, глава МСХ  и директор Альянса германского агробизнеса, доктор Пэр Бродерзен обсудили производство семян и удобрений и подписали меморандум о сотрудничестве.

Отметим, по итогам девяти месяцев 2023 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Германией составил 94 миллиона долларов.  Казахстан экспортировал товары в Германию на сумму 23,5 миллиона долларов, импортировал больше – на  70,3 миллиона долларов.

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