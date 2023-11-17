Казахстан и Германия договорились сотрудничать в производстве семян и удобрений

Казахстан и Германия укрепляют сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр, вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек посетили с рабочим визитом Берлин, где подписали Совместное заявление между Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства ФРГ и Министерством сельского хозяйства РК о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества в рамках двустороннего кооперационного проекта "Германо-казахстанский аграрно-политический диалог".

Кроме того, глава МСХ и директор Альянса германского агробизнеса, доктор Пэр Бродерзен обсудили производство семян и удобрений и подписали меморандум о сотрудничестве.

Отметим, по итогам девяти месяцев 2023 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Германией составил 94 миллиона долларов. Казахстан экспортировал товары в Германию на сумму 23,5 миллиона долларов, импортировал больше – на 70,3 миллиона долларов.