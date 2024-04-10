Казахстан и Франция обмениваются опытом в правовой сфере

Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Институт Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая и Университет Пуатье (Франция), провели в рамках проекта "юридические диалоги" Международный круглый стол, посвященный теме: "Опыт ювенальной юстиции Франции", передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие привлекло внимание широкого круга специалистов и академического сообщества.

Модератором круглого стола был Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, Почетный президент Казахстанской криминологической ассоциации, профессор Игорь Рогов, который, освещая ключевые аспекты французского и казахстанского опыта в области ювенальной юстиции, напомнил, что основным трендом современного Казахстана в соотвествии с установками Президента Республики К. Токаева является всемерная защита семьи и обеспечение прав и свобод всех граждан и в первую очередь подрастающего поколения.

Директор института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая, заместитель Председателя Комиссии по правам человека, член национального Курултая при Президенте Республики Казахстан, профессор Айнур Сабитова подчеркнула важность диалога и сотрудничества между странами в правовой сфере вообще и в обеспечении прав человека в особенности.

В рамках круглого стола выступили признанные эксперты в области ювенальной юстиции и криминологии из обеих стран: координатор по сотрудничеству с Центральной Азией Университета Пуатье, профессор - Лича Баджини, Проректор по научно-исследовательской работе Университета им. Д. Кунаева - Гульнар Алибаева, профессор университета Пуатье, д.ю.н., специалист ISCRIM’ (института криминологических наук) -Жером Боссан, научный сотрудник Института Законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, д.ю.н., профессор - Саттар Рахметов.

Спикеры представили результаты своих исследований, акцентируя внимание на актуальных вопросах обеспечения прав несовершеннолетних, вызовах, стоящих перед современной криминологией и повышении эффективности ювенальной юстиции в своих странах.

Подводя итог дискуссии, Игорь Рогов заявил, что с наиболее интересными предложениями участников круглого стола будут ознакомлены соответствующие казахстанские государственные структуры.