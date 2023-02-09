Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам

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Казахстан и Франция договорились о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Обе стороны смогут отправлять друг другу запросы о проведении обыска или конфискации имущества, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании сената приняли проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

"Определены условия и порядок оказания правовой помощи, основания для отказа в ней. Договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий временная передача лиц, находящихся под стражей", - сказал заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Затраты, потраченные на транспортные расходы и командировочные, а также больничные, не потребуют дополнительного финансирования, так как уже заложены в бюджете правоохранительных органов. Все расходы ложатся на запрашивающую сторону, в некоторых случаях будут делиться между службами органов правопорядков двух стран.

Ранее этот законопроект рассмотрели депутаты Мажилиса.