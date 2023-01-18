Казахстан и Франция будут сотрудничать в части расследования уголовных дел

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Депутаты Мажилиса приняли законопроект о ратификации договора между Казахстаном и Францией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передаёт BaigeNews.kz.

"Такие договоры нужны. Например, если в нём (договоре - ред.) определены условия и порядок оказания правовой помощи, основания отказа в ней. Договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий временная передача лиц, находящихся под стражей. Также такие условия позволяют направить запрос для обеспечение полноты расследований, допрос свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства. Для этого заключаются договоры о правовой помощи", — сказал основной докладчик по законопроекту замгенпрокурора Асет Чиндалиев.

Кроме того, документы, вещественные доказательства, оружия преступлений и другие доказательства, необходимые для расследования уголовного дела, могут находится на территории другой страны. Следственные действия проводятся их следственными органами в соответствии с законодательством этой страны.

"В этом случае может возникнуть вопрос о законности доказательств, полученных из-за рубежа. Договоры о правовой помощи решают данный вопрос, то есть обеспечивают легитимность показаний из другой страны. В целом хочу сказать, что правовая помощь осуществляется путём запроса. В запросе указываются его цели, причины и сведения, необходимые для расследования. Например, запрос включает конфискацию предметов, обыск для ведения экспертизы, выявления банковских счетов, допрос, обмен информацией и другие следственные действия. В частности, если запрашивается проведение обыска, изъятие имущества или его конфискация государство-исполнитель сначала определяет, присутствует ли запрашиваемое имущество на его территории. Если оно имеется, то имущество будет конфисковано, о результатах сообщается запрашивающей стороне. Затем запрашивающая сторона запрещает продажу или аренду, или передачу имущества в наследство до принятия по нему окончательного решения. Кроме того, решается вопрос возврата имущества законному владельцу", — добавил он.

В случае особой необходимости могут быть вызваны свидетели или эксперты, следственный орган приглашающей стороны. Есть право на допрос по делу.

"Следственный орган может запросить содержание, записи и передачу информации, виды правовой помощи, указанной в договоре, предусмотренные нашим Уголовно-процессуальным кодексом, охватывает все процессуальные действия. В договоре также закреплены основания для отказа предоставления правовой помощи. В частности, если создаёт угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку страны. Если касается пола, национальности, религии, политических и идеологических убеждений человека. Если истёк давности. Если исполнение запроса противоречит законодательству стороны, правовая помощь не предоставляется. Договор заключён на основе международного соглашения такого значения. В целом, Казахстан заключил аналогичный договор с 29 государствами. В соответствии с законами о международных договорах РК договор подлежит ратификации, поскольку касается прав и свобод человека", — отметил Асет Чиндалиев.

Депутаты поинтересовались, если Казахстан пригласил из Франции человека для проведения допросов и следственных действий, а он после приезда совершил преступление в Казахстане, нужно ли возвращать его Франции?

"Если нам временно выдаётся лицо, то после того, как он прибудет в Казахстан, если он даже совершил преступление, мы должны вернуть его во Францию. Потому что мы берём его для определённых целей и на определенный срок. Но после его возвращения во Францию мы можем поднять вопрос о его поимке за совершённые в Казахстане преступления. Также мы можем передать во Францию соответствующие документы, чтобы привлечь его к ответственности. Если человек, прибывший из Франции, совершил преступление в нашей стране, то это будет решаться так. Лица, переданные на временный срок, будут находиться под стражей. Поэтому риск совершения ими преступлений очень низкий", — добавил Асет Чиндалиев.