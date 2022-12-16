Казахстан и Эстония договорились о совместной борьбе с незаконной миграцией

Фото: polisia.kz

В Министерстве внутренних дел состоялась церемония подписания соглашения между правительствами Казахстана и Эстонии о реадмиссии лиц, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.



Документ позволит странам совместно бороться с незаконными мигрантами.

С казахстанской стороны от имени правительства соглашение подписал министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов. От эстонской стороны — Чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в РК Тоомас Тирс.

Стороны уверены, что подписанное соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству двух стран.