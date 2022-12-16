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polisia.kz Сегодня, 16:19
112
Сегодня, 16:19
112
Фото: polisia.kz

Казахстан и Эстония договорились о совместной борьбе с незаконной миграцией

В Министерстве внутренних дел состоялась церемония подписания соглашения между правительствами Казахстана и Эстонии о реадмиссии лиц, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.
 
Документ позволит странам совместно бороться с незаконными мигрантами. 

С казахстанской стороны от имени правительства соглашение подписал министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов. От эстонской стороны — Чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в РК Тоомас Тирс. 

Стороны уверены, что подписанное соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству двух стран.

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#миграция #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:19
112
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