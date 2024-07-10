Казахстан и ЕС обсуждают перспективы логистического сотрудничества
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Под председательством Премьер-Министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось 15-е заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз" с участием Посла Представительства Европейского Союза в РК Кестутиса Янкаускаса и глав дипломатических миссий стран ЕС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
На долю Европейского Союза, как одного из ключевых партнеров Казахстана, приходится более 40% привлеченных инвестиций и порядка 30% внешней торговли.
В частности, обсуждены планы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как одного из наиболее перспективных направлений.
Через Казахстан, который является транзитным хабом между Европой и Азией, перевозится около 85% товаров из Китая в страны ЕС. ТМТМ предоставляет наиболее конкурентоспособный срок доставки (12-15 суток), обеспечивая максимальную привлекательность для торговых потоков.
Участники встречи выразили заинтересованность в раскрытии широкого потенциала Среднего коридора. На базе Международного финансового центра "Астана" создано совместное предприятие "Middle Corridor Multimodal". Отмечена и значимая роль европейской инициативы "Global Gateway", открывающей новые перспективы для инвестиций в транспортную отрасль.
"ЕС является крупным и значимым инвестиционным и торговым партнером Казахстана. Нами ведется постоянная работа по всем приоритетным направлениям. Правительство высоко ценит вклад и вовлеченность в укрепление сотрудничества между нашими странами. Мы всегда открыты к предложениям, нацеленным на наращивание взаимовыгодного партнерства", — подчеркнул Олжас Бектенов.