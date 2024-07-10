Казахстан и ЕС обсуждают перспективы логистического сотрудничества

Под председательством Премьер-Министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось 15-е заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз" с участием Посла Представительства Европейского Союза в РК Кестутиса Янкаускаса и глав дипломатических миссий стран ЕС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На долю Европейского Союза, как одного из ключевых партнеров Казахстана, приходится более 40% привлеченных инвестиций и порядка 30% внешней торговли.

В частности, обсуждены планы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как одного из наиболее перспективных направлений.

Через Казахстан, который является транзитным хабом между Европой и Азией, перевозится около 85% товаров из Китая в страны ЕС. ТМТМ предоставляет наиболее конкурентоспособный срок доставки (12-15 суток), обеспечивая максимальную привлекательность для торговых потоков.

Участники встречи выразили заинтересованность в раскрытии широкого потенциала Среднего коридора. На базе Международного финансового центра "Астана" создано совместное предприятие "Middle Corridor Multimodal". Отмечена и значимая роль европейской инициативы "Global Gateway", открывающей новые перспективы для инвестиций в транспортную отрасль.