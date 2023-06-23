Казахстан и Азербайджан увеличат число рейсов между странами

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Количество авиарейсов между Казахстаном и Азербайджаном увеличат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Об этом стало известно в ходе официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджанскую Республику. В четверг, 22 июня,глава МИИР РК и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана подписали протокол о воздушном сообщении между ведомствами.

Согласно документу, расширена правовая база для выполнения регулярных полетов между странами с 32 до 42 рейсов в неделю с каждой стороны назначенными перевозчиками обеих сторон.

"Расширение правовой базы позволит увеличить количество выполняемых рейсов между странами, что повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок между Казахстаном и Азербайджаном, а также будет способствовать дальнейшему усилению торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.

Ранее в МИИР сообщили, что с сентября из Казахстана запустят прямой рейс в Израиль.