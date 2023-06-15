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216Фото: aviakompaniya.com
Прямой рейс из Казахстана в Израиль запустят в сентябре 2023 года
Первый прямой рейс Алматы-ТельАвив состоится в сентябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Рейсы между Казахстаном и Израилем будет выполнять авиакомпания "Эйр Астана".
"С 7 сентября текущего года авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение новых прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – ТельАвив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321. Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - сообщили в министерстве.
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