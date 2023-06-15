Прямой рейс из Казахстана в Израиль запустят в сентябре 2023 года

Фото: aviakompaniya.com

Первый прямой рейс Алматы-ТельАвив состоится в сентябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Рейсы между Казахстаном и Израилем будет выполнять авиакомпания "Эйр Астана".