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  • Прямой рейс из Казахстана в Израиль запустят в сентябре 2023 года
aviakompaniya.com Сегодня, 12:14
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Сегодня, 12:14
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Фото: aviakompaniya.com

Прямой рейс из Казахстана в Израиль запустят в сентябре 2023 года

Первый прямой рейс Алматы-ТельАвив состоится в сентябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития. 

Рейсы между Казахстаном и Израилем будет выполнять авиакомпания "Эйр Астана".

"С 7 сентября текущего года авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение новых прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – ТельАвив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321. Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - сообщили в министерстве.

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Сегодня, 12:14
216
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