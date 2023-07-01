Казахстан хочет увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 15% к 2030 году — правительство

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Экологическая повестка занимает одно из ключевых мест в вопросах устойчивого развития экономики Казахстана. Так, к 2030 году страна планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в своём энергобалансе с текущих 4,5 процента до 15 процентов. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на 12-м заседании диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз" с участием руководителей центральных госорганов и представителей дипломатического корпуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В своём выступлении глава кабмина отметил, что расширение партнёрства с Евросоюзом является одним из приоритетов Казахстана. Республика заинтересована в использовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, перспективные направления здесь – "зелёный" переход и укрепление транспортной взаимосвязанности.

Он добавил, что знаковым событием в данном направлении стал подписанный в прошлом году Меморандум о взаимопонимании в области цепочек создания стоимости устойчивого сырья, аккумуляторных батарей и "зелёного" водорода. При этом партнёрство в этой сфере уже подкрепляется конкретными шагами: 21 июня был дан старт крупному проекту компании Svevind по производству "зелёного" водорода в Мангистауской области.

Премьер также отметил, что в сфере транзитно-транспортного сотрудничества возрастает роль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Сегодня Казахстан совместно с другими участниками маршрута ведёт активную работу по синхронному устранению "узких" мест на Среднем коридоре. Вместе с тем республика готова к совместной работе с европейскими партнёрами по сопряжению Среднего коридора с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой Global Gateway.

"В целом у Казахстана и Евросоюза есть широкий спектр возможностей для дальнейшего углубления партнёрства в сферах "зелёной" экономики, транспорта и логистики", — подчеркнул Смаилов.

Глава правительства также подробно проинформировал европейских коллег о договорённостях и подписанных соглашениях по развитию ТМТМ в рамках его недавних официальных визитов в Азербайджан и Грузию.

Посол ЕС в нашей стране Кестутис Янкаускас отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, при этом реализация новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии и укрепление транспортной взаимосвязанности – одни из ключевых направлений для совместной работы на будущее.

"Изменение климата является глобальной угрозой. Европейский союз неоднократно заявлял о своём обязательстве по переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов к 2050 году. Мы также хотели бы поддержать Казахстан на этом пути посредством конкретных проектов наших компаний и банков", — сказал Кестутис Янкаускас.

Кроме того, он высоко оценил региональные инициативы по развитию транспортной инфраструктуры и оптимизации логистических процессов для увеличения грузооборота по Среднему коридору.

В ходе заседания были подробно обсуждены актуальные вопросы в области логистики и транспорта, в том числе устранение административных и инфраструктурных барьеров, развития ВИЭ, перехода на экологически чистые виды топлива и ряд других.

В мероприятии также приняли участие послы Финляндии и Румынии в РК, представители компаний Globalia LTD, Deutsche Bahn и Scania Central Asia LLP. С комментариями по озвученным вопросам выступили руководители центральных госорганов и нацкомпаний республики.