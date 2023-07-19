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Казахстан готов сотрудничать с крупными энергокомпаниями стран Залива — Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Джидде высказался о важности углубления энергетического сотрудничества стран-участниц Совета, передаёт BaigeNews.kz.
Токаев отметил, что на территории государств Центральной Азии имеется более 30 миллиардов тонн разведанных запасов нефти и более 20 триллионов кубометров газа. Это делает регион вторым в мире по объёму нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова.
"Казахстан как участник Соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия. Наша страна ведёт активную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов. При этом Казахстан уделяет особое внимание модернизации и развитию новых генерирующих мощностей, привлечению передового опыта и технологий в сферу геологоразведки и добычи, а также развитию современной нефтехимической промышленности", — сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба Акорды.
По его словам, Казахстан готов к тесному сотрудничеству с крупными энергетическими компаниями стран Залива, в частности, в области "зелёной" энергетики. Перспективными он назвал проекты с саудовской компанией ACWA Power, эмиратской Masdar, катарскими компаниями.
Токаев пригласил экспортёров нефти и газа стран–членов Совета сотрудничества принять участие в международном энергетическом форуме в Казахстане.
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