Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев

Фото: Акорда

У стран Центральной Азии есть большие перспективы сотрудничества в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза в Чолпон-Ате, передает BaigeNews.kz.

Казахстана ежегодно экспортирует 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки, отметил президент.

"В прошлом году объем взаимной торговли продовольственными товарами между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 35%, составив почти 1 миллиард долларов. Это далеко не предел. Уже сегодня наши аграрии готовы нарастить экспортные поставки зерновых и масличных культур, другой продукции. Используя взаимный потенциал в аграрной сфере, мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность наших регионов", - сообщил глава Казахстана.

Токаев напомнил, что в ноябре 2022 года он с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

"Наше многогранное сотрудничество имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Учитывая географическое положение, Казахстан мог бы задействовать весь спектр своих торгово-экономических и транспортно-логистических возможностей для углубления взаимовыгодной кооперации между Центральной Азией и Европейским Союзом", - сообщил глава государства.

По его словам, за последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов.