Казахстан экспортирует рыбу в 21 страну мира

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана сообщили, что сегодня отечественными рыбоперерабатывающими предприятиями экспортируется более 100 видов рыбной продукции в 21 страну мира, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Наиболее крупные потребители казахстанской рыбы - Россия, Германия, Нидерланды, Литва и Китай.

Для субъектов, осуществляющих вылов и переработку рыбы, снижен налог на добавленную стоимость, а также внедряется субсидирование рыбной продукции глубокой переработки.

"В рыболовстве сегодня занято более 12 тысяч человек. В Казахстане имеется 20 водоёмов международного и республиканского значения, и более 3000 водоёмов местного значения. На сегодня промыслом рыбы занято более 1300 пользователей, за которыми закреплены свыше 2000 водоёмов и участков. За 10 месяцев 2023 года ими выловлено порядка 35 тысяч тонн рыбы", - сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Промысловое рыболовство в основном ведётся в Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях.

"В настоящее время действуют 72 рыбоперерабатывающих предприятия, из которых 17 предприятий соответствуют высоким требованиям и получили право экспорта рыбной продукции в страны Европейского Союза. При этом, дополнительно еще 13 казахстанских предприятий подали заявки на получение аналогичного права экспорта", - сказал Нысанбаев.

Отмечено, что в целях расширения экспортного рынка между Казахстаном и Китаем согласован ветеринарный сертификат, а в реестр КНР включены 65 казахстанских предприятий.