Казахстан экспортировал 4,1 тонны яблок и груш и завез фруктов в 27 раз больше

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За год Казахстан экспортировал 4,1 тысячи тонн яблок и груш. Тех же фруктов завезли в страну 113,5 тысяч тонн. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

Основные поставки плодов из РК пришлись на Россию (3,1 тысячи тонн – 75 процентов от всего объёма), Узбекистан (616,4 тонны), Беларусь (216,9 тонны), Монголию (141 тонну). Меньше всего экспортировано в Кыргызстан – 37 тонн.

В целом в страны СНГ экспортировано свыше четырёх тысяч тонн фруктов.

Импортировано за тот же период 113,5 тысяч тонн яблок и груш. Топ-3 поставщиков: Польша – 62 тысячи тонн (54,8 процента от всего объёма импорта), Узбекистан – 17 тысяч тонн и Иран – 10 тысяч тонн.