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Чингиз Майсеит Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39
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Фото: Чингиз Майсеит

Казахстан достойно прошёл пандемию - Кунсулу Закарья

В столице Казахстана проходит Международный форум Астана (AIF).Тема форума: "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса". Помимо вопросов экономики и политики на форуме осбуждались проблемы экологии, климата и здравоохранения. Темой одной из сессий стал постпандемийный период. 

В числе спикеров форума президент Академии наук при Президента Республики Казахстан Кунсулу Закарья. В прямом эфире BaigeNews.kz она рассказала какие уроки извлек Казахстан из пандемии. Также в рамках форума состоялось подписание меморандума о соотрудничестве между академиями наук Казахстана и Болгарии.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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Журналист
Сегодня, 17:39
284
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