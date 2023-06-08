Казахстан достойно прошёл пандемию - Кунсулу Закарья

Фото: Чингиз Майсеит

В столице Казахстана проходит Международный форум Астана (AIF).Тема форума: "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса". Помимо вопросов экономики и политики на форуме осбуждались проблемы экологии, климата и здравоохранения. Темой одной из сессий стал постпандемийный период.

В числе спикеров форума президент Академии наук при Президента Республики Казахстан Кунсулу Закарья. В прямом эфире BaigeNews.kz она рассказала какие уроки извлек Казахстан из пандемии. Также в рамках форума состоялось подписание меморандума о соотрудничестве между академиями наук Казахстана и Болгарии.