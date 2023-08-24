Казахстан достиг уровня "свободной от воздействия терроризма страны"
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В Астане под руководством председателя комитета национальной безопасности РК Ермек Сагимбаева состоялось очередное заседание антитеррористического центра РК, передаёт BaigeNews.kz.
В работе консультативно-совещательного органа приняли участие руководители центральных государственных органов, акимы регионов, руководители территориальных подразделений специальных и правоохранительных органов.
Подведены итоги реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму терроризму в РК на 2018 – 2022 годы. Рейтинг Казахстана в Глобальном индексе терроризма вырос с 67 места в 2017 году до максимальной 93 позиции – уровня страны, "свободной от воздействия терроризма".
Обсуждены вопросы исполнения комплексного плана развития государственной системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы. Данный документ является логическим продолжением госпрограммы и направлен на противодействие новым вызовам и угрозам стабильности страны.
Уделено внимание работе в сфере профилактики терроризма и экстремизма в молодёжной среде. Выработаны совместные меры по недопущению вовлечения и отведению этой категории лиц от радикальной идеологии.
По результатам заседания принят ряд протокольных решений.
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