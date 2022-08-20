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Kazinform.kz Вчера, 09:45
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Фото: Kazinform.kz

Казахстан должен принимать иностранных специалистов – глава минтруда

Казахстан должен принимать иностранных специалистов - такое мнение высказала министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в прямом эфире на телеканале "Qazaqstan", сообщает Baigenews.kz.

"Вообще, в соответствии с Трудовым кодексом, ни один работодатель не должен допускать дискриминации по национальному или другим признакам. Если он не принимает на работу казахов, то будет отвечать по закону. Но я повторюсь: если к нам приезжают образованные, профессиональные люди, особенно молодежь, мы должны их принимать. Сейчас в мире нет закрытых для въезда государств. Все государства открыты друг для друга, они осуществляют трансферт знаний и технологий", – сказал Т. Дуйсенова, отвечая на вопросы зрителей, касающиеся притока в Казахстан российских специалистов.

Министр привела в пример Монголию, где с начала двухтысячных годов широко привлекали на работу в гостиничный и ресторанный бизнес, который был тогда недостаточно развит, итальянских специалистов. Эти специалисты значительно повысили уровень работы в отрасли и, одновременно, обучили местную молодежь. Это позволило за несколько лет сформировать в стране широкую сеть высококлассных ресторанов и отелей, где работают, преимущественно, местные кадры.

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#работа #Трудовой кодекс
Вчера, 09:45
555
Журналист

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